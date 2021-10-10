Индиан-Уэллс. Монфис стартовал с уверенной победы

Муж Элина Свитолиной пробился в третий раунд

  • 10.10.2021 22:41
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Индиан-Уэллс. Монфис стартовал с уверенной победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№18 ATP) удачно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
 
В матче второго круга муж Элина Свитолиной, который посеянный под 14-м номером, переиграл итальянца Джанлуку Маджера (№73 ATP).
 
Индиан-Уэллс. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Джанлука Маджер (Италия) – 6:4, 6:2
 
Далее по сетке победитель матча Кевин Андерсон (ЮАР) – Лоренцо Сонего (Италия).

Источник — Sport.ua

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