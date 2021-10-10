ФОТО. Перспективный защитник. К Кривбассу присоединился грузинский новичок

К составу криворожского «Кривбасса» присоединился новый игрок. Легионер из Грузии Зураб Гигашвили сегодня, 10 октября, впервые попал в заявку на матч Первой лиги.

Молодой перспективный 19-летний защитник, который ранее подписал контракт с «Кривбассом», тренировался с командой длительное время и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Гигашвили родился в Тбилиси, играет за молодежную сборную Грузии. Является воспитанником турецкого «Каййолуспора». Выступал в юношеских командах «Анкарагюджю» с 2015 по 2018 год. Большую часть карьеры провел именно в Турции.