Лев матча ЯРМОЛЕНКО: «Не собираемся останавливаться»

Лев матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков за их голоса и попросил поддержать сборную в следующем матче.
«Приятно получать индивидуальные награды, за что спасибо болельщикам. Но для меня самое главное то, что мы смогли победить и взять три очка. Теперь будем готовиться с хорошим настроением к следующей игре.
Никто не собирается останавливаться, поэтому работаем. Сейчас важная игра, нужно побеждать. Приглашаем всех на стадион, нам очень нужна ваша поддержка», - сказал Ярмоленко.
Следующий матч Украина проведет во Львове против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 12 октября, начало в 21:45.
Источник — Sport.ua
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