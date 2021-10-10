Лев матча ЯРМОЛЕНКО: «Не собираемся останавливаться»

Лидер сборной Украины просит поддержать команду в матча с Боснией и Герцеговиной

  • 10.10.2021 20:24
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Лев матча ЯРМОЛЕНКО: «Не собираемся останавливаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лев матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков за их голоса и попросил поддержать сборную в следующем матче.
 
«Приятно получать индивидуальные награды, за что спасибо болельщикам. Но для меня самое главное то, что мы смогли победить и взять три очка. Теперь будем готовиться с хорошим настроением к следующей игре.
 
Никто не собирается останавливаться, поэтому работаем. Сейчас важная игра, нужно побеждать. Приглашаем всех на стадион, нам очень нужна ваша поддержка», - сказал Ярмоленко.
 
Следующий матч Украина проведет во Львове против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 12 октября, начало в 21:45.

Источник — Sport.ua

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