Выиграл выборы с отрывом. Руй Кошта избран президентом Бенфики

Известный в прошлом футболист стал 34-м президентом португальского клуба

  • 10.10.2021 18:10
  • 488 просмотров
  • 1 комментарий
Выиграл выборы с отрывом. Руй Кошта избран президентом Бенфики
© ФК Бенфика. Руй Кошта

Бывший португальский футболист Руй Кошта назначен на пост президента лиссабонской «Бенфики».
 
Экс-игрок «Милана» и «Фиорентины» с огромным отрывом от конкурентов выиграл выборы. За 49-летнего специалиста отдали голоса 84,48% избирателей. Руй Кошта будет находиться в должности до 2025 года.
 
Кошта несколько месяцев исполнял обязанности руководителя «орлов». Это случилось после того как предыдущего президента Луиша Филипе Виейру арестовали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
 
Отметим, что Руй Кошта принимал непосредственное участие в трансфере украинца Романа Яремчука.

Источник — ФК Бенфика

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 10.10.2021 18:31
    0
    Удачи! Интересный был плеймейкер!
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