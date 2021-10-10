Выиграл выборы с отрывом. Руй Кошта избран президентом Бенфики

Бывший португальский футболист Руй Кошта назначен на пост президента лиссабонской «Бенфики».



Экс-игрок «Милана» и «Фиорентины» с огромным отрывом от конкурентов выиграл выборы. За 49-летнего специалиста отдали голоса 84,48% избирателей. Руй Кошта будет находиться в должности до 2025 года.



Кошта несколько месяцев исполнял обязанности руководителя «орлов». Это случилось после того как предыдущего президента Луиша Филипе Виейру арестовали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.



Отметим, что Руй Кошта принимал непосредственное участие в трансфере украинца Романа Яремчука.

📸 A tomada de posse dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2021-2025. pic.twitter.com/NBWNDckx3e — SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021