Л. Киченок/Остапенко – Картер/Дабровски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче второго круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против шестого сеяного тандема Хэйли Картер / Габриэла Дабровски (США / Канада).



Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на корте №8, ориентировочное время начала – 05:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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