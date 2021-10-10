Л. Киченок/Остапенко – Картер/Дабровски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против шестого сеяного тандема Хэйли Картер / Габриэла Дабровски (США / Канада).
Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на корте №8, ориентировочное время начала – 05:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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