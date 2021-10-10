Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче третьего круга украинка сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№40 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №1 после матча Кудерметова – Свёнтек. Ориентировочное время начала встречи – 22:30 по Киеву.



Это будет первая встреча теннисисток.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA) или Джессики Пегулы из США (№24 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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