Стали известны сроки контракта Купцова с Нивой

К очередному матчу в Первой лиге тернопольскую «Ниву» готовит новый главный тренер.

Андрей Купцов подписал контракт с «Нивой» до конца сезона. Если со стороны клубного руководства к нему не будет претензий, то соглашение будет пролонгировано.

Купцову будет помогать Виталий Первак, с которым они раньше вместе работали в «Александрии». В свое время Первак был одним из лидеров «Нивы». Еще два ассистента - Олег Диброва и Олег Данилюк входили в тренерский штаб предшественника Купцова - Игоря Климовского.

Дебют Купцова у руля тернопольской команды состоится в матче против «Волыни» в воскресенье, 10 октября.

Напомним, что «Нива» занимает в Первой лиге 8 место, набрав 15 очков.