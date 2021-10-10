Стали известны сроки контракта Купцова с Нивой

Соглашение рассчитано до конца сезона

  • 10.10.2021 13:38
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Стали известны сроки контракта Купцова с Нивой
© ФК Горняк. Андрей Купцов

К очередному матчу в Первой лиге тернопольскую «Ниву» готовит новый главный тренер.

Андрей Купцов подписал контракт с «Нивой» до конца сезона. Если со стороны клубного руководства к нему не будет претензий, то соглашение будет пролонгировано.

Купцову будет помогать Виталий Первак, с которым они раньше вместе работали в «Александрии». В свое время Первак был одним из лидеров «Нивы». Еще два ассистента - Олег Диброва и Олег Данилюк входили в тренерский штаб предшественника Купцова - Игоря Климовского.

Дебют Купцова у руля тернопольской команды состоится в матче против «Волыни» в воскресенье, 10 октября. 

Напомним, что «Нива» занимает в Первой лиге 8 место, набрав 15 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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