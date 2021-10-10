Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 10-е октября

Десятого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи с участием украинок.
В воскресенье по местному времени на корты выйдут Элина Свитолина и Людмила Киченок.
Корт №1 (второй запуск, 22:30*)
Элина Свитолина (Украина, 4) – Сорана Кырстя (Румыния, 32)
Корт №3 (второй запуск вечерней сессии, 05:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Хэйли Картер / Габриэла Дабровски (США / Канада, 6)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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