Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 10-е октября

Десятого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи с участием украинок.



В воскресенье по местному времени на корты выйдут Элина Свитолина и Людмила Киченок.



Корт №1 (второй запуск, 22:30*)

Элина Свитолина (Украина, 4) – Сорана Кырстя (Румыния, 32)



Корт №3 (второй запуск вечерней сессии, 05:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Хэйли Картер / Габриэла Дабровски (США / Канада, 6)

*ориентировочное время

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