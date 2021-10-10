Индиан-Уэллс. Даяна Ястремская проиграла в трехсетовом поединке

В поединке второго круга хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA, 21).

В первом сете украинка повела со счетом 3:1, но затем проиграла четыре гейма подряд. В итоге, первая партия осталась за Бадосой. Проиграла Ястремская на своей подаче и в первом гейме второго сета, но затем партия прошла под диктовку украинки.

К сожалению, в решающем сете игра Ястремской разладилась, и Бадоса победой завершила матч.

Паула Бадоса (Испания, 21) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 2:6, 6:2