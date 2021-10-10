Андрей Ярмоленко может стать почетным гражданином Черниговской области

Также на почетное звание претендует тренер Елены Костевич

  • 10.10.2021 03:21
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Андрей Ярмоленко может стать почетным гражданином Черниговской области
© УАФ

Футболист Андрей Ярмоленко и тренер олимпийской чемпионки по пулевой стрельбе Елены Костевич Игорь Черединов могут стать почетными гражданами Черниговской области.

Этот вопрос 7 октября поддержала профильная комиссия облсовета и его будут рассматривать на очередной сессии. Об этом рассказала первая заместитель председателя Черниговского областного совета Нина Лемеш.

«Надеюсь, что депутаты в сессионном зале это поддержат», - сказала Нина Лемеш.

Человек, которому присвоено Звание «Почетный гражданин Черниговской области», награждается нагрудным знаком и ему выплачивается разовое денежное вознаграждение в размере 10 минимальных заработных плат.

Источник — Суспильне спорт

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