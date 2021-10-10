Индиан-Уэллс. Людмила Киченок уверенно стартовала в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Шелби Роджерс / Айла Томлянович (США / Австралия).



Индиан-Уэллс. Первый круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Шелби Роджерс / Айла Томлянович – 6:3, 6:3



Далее по сетке шестой сеяный дуэт Хейли Картер / Габриэла Дабровски (США / Канада).