Индиан-Уэллс. Людмила Киченок уверенно стартовала в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Шелби Роджерс / Айла Томлянович (США / Австралия).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Шелби Роджерс / Айла Томлянович – 6:3, 6:3
Далее по сетке шестой сеяный дуэт Хейли Картер / Габриэла Дабровски (США / Канада).
Источник — Sport.ua
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