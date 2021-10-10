Индиан-Уэллс. Людмила Киченок уверенно стартовала в парном разряде

Украинка в паре с Аленой Остапенко из Латвии вышла во второй раунд

  • 10.10.2021 02:54
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Индиан-Уэллс. Людмила Киченок уверенно стартовала в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Шелби Роджерс / Айла Томлянович (США / Австралия).
 
Индиан-Уэллс. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Шелби Роджерс / Айла Томлянович – 6:3, 6:3
 
Далее по сетке шестой сеяный дуэт Хейли Картер / Габриэла Дабровски (США / Канада).

Источник — Sport.ua

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