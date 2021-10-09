Ярмоленко и Яремчук отметились юбилейными голами за сборную Украины

Андрей забил 25-й мяч за сборную Украины в официальных турнирах, а Роман - 10-й

  • 09.10.2021 22:58
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Ярмоленко и Яремчук отметились юбилейными голами за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Финляндией Андрей Ярмоленко забил 25-й мяч за сборную Украины в официальных турнирах, став вторым игроком после Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа. 14 раз Ярмоленко поражал ворота соперников в матчах отборов чемпионатов мира, 9 - в чемпионатах Европы и 2 - в Лиге наций.

Юбиляром в матче с финнами оказался и Роман Яремчук, 10-й раз отличившийся в официальных встречах сборной. 6 мячей он забил в чемпионатах Европы, 3 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-8 бомбардиров сборной Украины в официальных турнирах.

 

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

40

28

12

-

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

25

14

9

2

3.

Евгений КОНОПЛЯНКА

10

4

4

2

 

Роман ЯРЕМЧУК

10

3

6

1

5.

Сергей РЕБРОВ

9

4

5

-

6.

Олег ГУСЕВ

7

3

4

-

 

Андрей ГУСИН

7

4

3

-

 

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

7

5

2

-

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.

Источник — Sport.ua

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