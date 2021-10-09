Ярмоленко и Яремчук отметились юбилейными голами за сборную Украины

В поединке с Финляндией Андрей Ярмоленко забил 25-й мяч за сборную Украины в официальных турнирах, став вторым игроком после Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа. 14 раз Ярмоленко поражал ворота соперников в матчах отборов чемпионатов мира, 9 - в чемпионатах Европы и 2 - в Лиге наций.

Юбиляром в матче с финнами оказался и Роман Яремчук, 10-й раз отличившийся в официальных встречах сборной. 6 мячей он забил в чемпионатах Европы, 3 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-8 бомбардиров сборной Украины в официальных турнирах.

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 40 28 12 - 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 25 14 9 2 3. Евгений КОНОПЛЯНКА 10 4 4 2 Роман ЯРЕМЧУК 10 3 6 1 5. Сергей РЕБРОВ 9 4 5 - 6. Олег ГУСЕВ 7 3 4 - Андрей ГУСИН 7 4 3 - Евгений СЕЛЕЗНЕВ 7 5 2 -