Ярмоленко и Яремчук отметились юбилейными голами за сборную Украины

В поединке с Финляндией Андрей Ярмоленко забил 25-й мяч за сборную Украины в официальных турнирах, став вторым игроком после Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа. 14 раз Ярмоленко поражал ворота соперников в матчах отборов чемпионатов мира, 9 - в чемпионатах Европы и 2 - в Лиге наций.
Юбиляром в матче с финнами оказался и Роман Яремчук, 10-й раз отличившийся в официальных встречах сборной. 6 мячей он забил в чемпионатах Европы, 3 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-8 бомбардиров сборной Украины в официальных турнирах.
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
40
|
28
|
12
|
-
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
25
|
14
|
9
|
2
|
3.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
10
|
4
|
4
|
2
|
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
10
|
3
|
6
|
1
|
5.
|
Сергей РЕБРОВ
|
9
|
4
|
5
|
-
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
7
|
3
|
4
|
-
|
|
Андрей ГУСИН
|
7
|
4
|
3
|
-
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
7
|
5
|
2
|
-
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.
Источник — Sport.ua
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