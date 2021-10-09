Л. Киченок/Остапенко – Роджерс/Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Шелби Роджерс / Айла Томлянович (США / Австралия).
Встреча состоится третьим запуском на корте №8, ориентировочное время начала – 00:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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