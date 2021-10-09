Догнал Назаренко. Яремчук вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины

В матче отбора ЧМ-2022 Финляндия - Украина форвард Роман Яремчук забил гол и сделал счет 2:1.
Для Яремчука это 12-й гол в составе национальной команды. Нападающий «Бенфики» догнал полузащитника Сергея Назаренко и вошел в топ-6 лучших бомбардиров.
Для Яремчука это 33-й матч в сборной Украины.
Роман #Яремчук - гол №12!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021
Він обійшов:
11 Селезньов
Він зрівнявся:
12 Назаренко
Він наблизився:
13 Гусєв
6-7 місце за всю історію #збірна #FINUKR pic.twitter.com/fWLw2jHspq
Источник — Sport.ua
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