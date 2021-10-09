Догнал Назаренко. Яремчук вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины

Форвард забил в ворота сборной Финляндии

  • 09.10.2021 19:42
  • 1909 просмотров
  • 3 комментария
Догнал Назаренко. Яремчук вошел в топ-6 лучших бомбардиров сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 Финляндия - Украина форвард Роман Яремчук забил гол и сделал счет 2:1.

Для Яремчука это 12-й гол в составе национальной команды. Нападающий «Бенфики» догнал полузащитника Сергея Назаренко и вошел в топ-6 лучших бомбардиров.

Для Яремчука это 33-й матч в сборной Украины.
 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    moysha
    online
    moysha, 09.10.2021 19:59
    0
    Кормильца на поле пусть забьет пеналь и догонит Яремчука а потом и Гуся
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
    Александр Купцов, 09.10.2021 19:59
    0
    whitese, 09.10.2021 19:53
    Царя и тут кинули☹️
    Царю надо с Усиком выходить)) с футболом что то не очень получается))
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    whitese
    whitese, 09.10.2021 19:53
    0
    Царя и тут кинули☹️
    Ссылка
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