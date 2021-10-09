Луис ЭНРИКЕ: «Хочу выиграть Лигу наций. Испания давно ничего не выигрывала»

10 октября сборная Испании в финале Лиги наций сразится против Франции. Наставник испанской национальной команды Луис Энрике рассчитывает добыть трофей.

«Мы будем верны своим идеям, и независимо от того, выиграем или нет, будем придерживаться нашей философии. Я хочу выиграть титул со сборной Испании, большинство из нас до сих пор не сделали этого. Давно не выигрывали».

«Напоминание о том, какие прекрасные чувства вызывает выигранный турнир, пойдет на пользу всем членам команды».

«Все три игрока, которые играют у них в нападении, великолепны и способны переломить ход любого матча, вместе или индивидуально. Но мы ничего не станем менять в нашем подходе к игре или идеях. Мы обыграли лучшую команду Евро и что может быть лучше, чем матч с действующими чемпионами мира?», - сказал Луис Энрике.

В полуфинале Испания обыграла Италию, а Франция - Бельгию.