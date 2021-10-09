Шевченко рядом. Ярмоленко забил свой 43 гол за сборную Украины

Как никогда вовремя

  • 09.10.2021 19:11
  • 2300 просмотров
  • 2 комментария
Шевченко рядом. Ярмоленко забил свой 43 гол за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко красивым ударом забил в ворота сборной Финляндии.

Для игрока «Вест Хэма» это 43-й гол в составе национальной команды. Андрей проводит свой 103 матч за сборную Украины.

Ярмоленко продолжает сокращать отставание от лучшего бомбардира в истории сборной Андрея Шевченко, у которого 48 точных ударов.

Топ-3 замыкает Евгений Коноплянка с 21 голом.
 

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 09.10.2021 20:05
    0
    А на трасфермаркете 23: передачи.
    Значит 66=43+23.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 09.10.2021 19:46
    +2
    В среднем у Ярмоленко 0,417 гола за игру, а Шевы 0,432.
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