Шевченко рядом. Ярмоленко забил свой 43 гол за сборную Украины

В матче отбора ЧМ-2022 форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко красивым ударом забил в ворота сборной Финляндии.
Для игрока «Вест Хэма» это 43-й гол в составе национальной команды. Андрей проводит свой 103 матч за сборную Украины.
Ярмоленко продолжает сокращать отставание от лучшего бомбардира в истории сборной Андрея Шевченко, у которого 48 точных ударов.
Топ-3 замыкает Евгений Коноплянка с 21 голом.
Гол №43 Андрій Ярмоленко! #FINUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021
Більше за нього:
48 Шевченко
Менше за нього:
21 Коно
Історичні 65 балів за "гол+пас" (43+22) pic.twitter.com/Rfypda4tL2
Источник — Sport.ua
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Значит 66=43+23.
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