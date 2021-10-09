Выходные закончились. Игроки Шахтера вернулись к тренировкам

Игроки «Шахтера», которые не отправились в составы своих сборных, после пяти выходных дней вернулись к тренировочной работе.

Тренировка в Святошино длилась около часа. После разминки футболисты играли в квадратах, а затем сосредоточились на отработке передач, приема мяча и серии беговых упражнений.

«Шахтер» начал подготовку к матчу 11-го тура УПЛ против «Зари», который состоится 15 октября.