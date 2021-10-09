ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Финляндией

Украинская команда готовится к поединку отбора на ЧМ-2022

  • 09.10.2021 17:30
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ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Финляндией
© УАФ. Андрей Ярмоленко

В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу на выезде сыграет с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Украинская команда выйдет на поле в форме синего цвета. Раздевалка сборной Украины уже готова и ждет футболистов.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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