ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Финляндией

В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу на выезде сыграет с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.
Украинская команда выйдет на поле в форме синего цвета. Раздевалка сборной Украины уже готова и ждет футболистов.
Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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