Караваев назвал самого сильного игрока сборной Финляндии

29-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев ответил на вопросы о сборной Финляндии, с которой «сине-желтые» проведут матч в рамках отбора на ЧМ-2022.
— Как бы вы коротко охарактеризовали финский футбол?
— Силовой и организованный.
— Самые важные козыри нынешней сборной Финляндии?
— Сплоченность коллектива, дисциплина и бойцовские качества.
— Кто из нынешних футболистов финской сборной входит в категорию «топ»?
— Конечно же, это нападающий Теему Пукки.
Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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