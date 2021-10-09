Караваев назвал самого сильного игрока сборной Финляндии

29-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев ответил на вопросы о сборной Финляндии, с которой «сине-желтые» проведут матч в рамках отбора на ЧМ-2022.

— Как бы вы коротко охарактеризовали финский футбол?

— Силовой и организованный.

— Самые важные козыри нынешней сборной Финляндии?

— Сплоченность коллектива, дисциплина и бойцовские качества.

— Кто из нынешних футболистов финской сборной входит в категорию «топ»?

— Конечно же, это нападающий Теему Пукки.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.