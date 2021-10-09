Караваев назвал самого сильного игрока сборной Финляндии

Футболист сборной Украины считает лучшим Теему Пукки

  • 09.10.2021 16:32
  • 446 просмотров
  • 3 комментария
Караваев назвал самого сильного игрока сборной Финляндии
© УАФ. Александр Караваев

29-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев ответил на вопросы о сборной Финляндии, с которой «сине-желтые» проведут матч в рамках отбора на ЧМ-2022.

— Как бы вы коротко охарактеризовали финский футбол?
— Силовой и организованный.

— Самые важные козыри нынешней сборной Финляндии?
— Сплоченность коллектива, дисциплина и бойцовские качества.

— Кто из нынешних футболистов финской сборной входит в категорию «топ»?
— Конечно же, это нападающий Теему Пукки.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 09.10.2021 16:42
    +1
    Та ладно фин Пукки, ему казах Валлиулин снится в кошмарных снах...
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    Barack
    Barack, 09.10.2021 16:39
    0
    В то время пукки тоже назвал игрока, но уже самого слабого. Им оказался караваев
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 16:38
    0
    для каравая даже вингеры казахстана уровень. не думаю что у него стоит спрашивать про уровень оппозиции, для него все сильные будут.
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