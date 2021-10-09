Украина U-19 обыграла Финляндию в матче квалификации на Евро-2022

Решающий мяч забил Лосенко с пенальти

  • 09.10.2021 15:45
  • 1471 просмотр
  • 2 комментария
Украина U-19 обыграла Финляндию в матче квалификации на Евро-2022
© УАФ. Владимир Езерский

В субботу, 9 октября, сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Финляндии (2:1) в поединке второго тура квалификации на Евро-2022.

По ходу матча Украина уступала в счете, но смогла переломить ход встречи. Решающий гол с пенальти забил Лосенко.

Поединок состоялся в Польше.

После двух сыгранных туров Украина лидирует в группе, имея в активе 6 очков.

Украина U-19 — Финляндия U-19 — 2:1
Голы: Ярмолюк, 36, Лосенко, 75, с пенальти — Никки, 21

Украина U-19: Твардовский — Удод, Козик (Малыш, 87), Мампасси, Булеза, Очеретько, Яцик (Лосенко, 46), Ярмолюк, Волошин (Фарина, 82), Горбач, Шостак (Микитишин, 68).

Источник — УЕФА

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 09.10.2021 16:43
    0
    Теперь национальной надо не хуже сыграть!
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    rosti79
    online
    rosti79, 09.10.2021 16:08
    +1
    в зборную
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