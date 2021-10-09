Украина U-19 обыграла Финляндию в матче квалификации на Евро-2022

В субботу, 9 октября, сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Финляндии (2:1) в поединке второго тура квалификации на Евро-2022.

По ходу матча Украина уступала в счете, но смогла переломить ход встречи. Решающий гол с пенальти забил Лосенко.

Поединок состоялся в Польше.

После двух сыгранных туров Украина лидирует в группе, имея в активе 6 очков.

Украина U-19 — Финляндия U-19 — 2:1

Голы: Ярмолюк, 36, Лосенко, 75, с пенальти — Никки, 21

Украина U-19: Твардовский — Удод, Козик (Малыш, 87), Мампасси, Булеза, Очеретько, Яцик (Лосенко, 46), Ярмолюк, Волошин (Фарина, 82), Горбач, Шостак (Микитишин, 68).