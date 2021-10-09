Артем ФРАНКОВ: «Не забывайте, что у финнов не сыграют четыре игрока основы»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков напомнил, что у сборной Финляндии есть серьезные кадровые потери перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Украины.

«Одна просьба: перебирая до бесконечности Малиновского, Зинченко, Миколенко и победу дубля финнов над Францией в товарищеском матче (тем самым настоятельно убеждая себя не ждать ничего хорошего), не забывайте о том, что у финнов не сыграют четыре игрока основы — Уронен, Вяйсянен, О’Шонесси, Шуллер. А уж для сборной Финляндии такая потеря всяко больше значит, чем для Украины!», — написал Франков.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.