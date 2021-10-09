Артем ФРАНКОВ: «Не забывайте, что у финнов не сыграют четыре игрока основы»

Специалист напомнил о проблемах сборной Финляндии перед матчем с Украиной

  • 09.10.2021 15:12
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  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Не забывайте, что у финнов не сыграют четыре игрока основы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йере Уронен

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков напомнил, что у сборной Финляндии есть серьезные кадровые потери перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Украины.

«Одна просьба: перебирая до бесконечности Малиновского, Зинченко, Миколенко и победу дубля финнов над Францией в товарищеском матче (тем самым настоятельно убеждая себя не ждать ничего хорошего), не забывайте о том, что у финнов не сыграют четыре игрока основы — Уронен, Вяйсянен, О’Шонесси, Шуллер. А уж для сборной Финляндии такая потеря всяко больше значит, чем для Украины!», — написал Франков.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
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    CheMP
    online
    CheMP, 09.10.2021 15:36
    0
    там страшен больше всех Пукки...как бы наши перед этим Пукки не обпуккились(
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    Микола
    online
    Микола, 09.10.2021 15:34
    0
    Нас проблемы финской сборной интересуют меньше всего. Наша задача сегодня — ВЫИГРАТЬ!!!
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    u6464u
    online
    u6464u, 09.10.2021 15:26
    -1
    да подожди ты , пускай ещё наша сборная обыграет финнов, а ты уже ищещь соринку в глазу, шевын пидлабузнык
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