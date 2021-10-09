Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Малиновский? Странно разбрасываться такими игроками»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.

— С надеждой или опасением вы ожидаете матчей нашей сборной против финнов и боснийцев?

— Будет очень сложно, оба соперника демонстрируют вязкую игру, будут прессинговать. Мы все помним домашний матч против сборной Финляндии. Тем не менее, я с оптимизмом ожидаю ближайшего поединка в Хельсинки. Важно, чтобы наши футболисты вышли на эту встречу с верой в победу и все игровое время были сконцентрированы, поскольку поражение в Финляндии поставит крест на наших надеждах попасть на чемпионат мира.

— По разным причинам эти поединки пропустят Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виталий Буяльский…

— Да уж. Это сильно ослабляет потенциал сборной Украины. Это наши ведущие футболисты, на которых мы всегда рассчитываем. Пусть они не всегда показывают яркую игру, но то, что ребята всегда выкладываются на 100%, факт. Отсутствие этих исполнителей повлияет на качество игры сборной Украины. Остается надеяться, что только на результате это не скажется. В свою очередь, другие футболисты имеют шанс «выстрелить», чтобы в дальнейшем увеличить конкуренцию в сборной.

— Отсутствие Малиновского стоит особняком. Ваше мнение по этому поводу.

— В моем понимании — очень странно разбрасываться такими футболистами. Уверен, что Малиновский с радостью приехал бы в сборную. Да, я всегда говорил, что только тренер решает, кого приглашать в свою команду, но в нашем случае это ощутимая потеря. У Руслана очень много качеств, которые могли бы принести пользу команде.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.