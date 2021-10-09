Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Малиновский? Странно разбрасываться такими игроками»

Специалист поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина

  • 09.10.2021 13:19
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  • 5 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Малиновский? Странно разбрасываться такими игроками»
© Twitter. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.

— С надеждой или опасением вы ожидаете матчей нашей сборной против финнов и боснийцев?
— Будет очень сложно, оба соперника демонстрируют вязкую игру, будут прессинговать. Мы все помним домашний матч против сборной Финляндии. Тем не менее, я с оптимизмом ожидаю ближайшего поединка в Хельсинки. Важно, чтобы наши футболисты вышли на эту встречу с верой в победу и все игровое время были сконцентрированы, поскольку поражение в Финляндии поставит крест на наших надеждах попасть на чемпионат мира.

— По разным причинам эти поединки пропустят Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виталий Буяльский… 
— Да уж. Это сильно ослабляет потенциал сборной Украины. Это наши ведущие футболисты, на которых мы всегда рассчитываем. Пусть они не всегда показывают яркую игру, но то, что ребята всегда выкладываются на 100%, факт. Отсутствие этих исполнителей повлияет на качество игры сборной Украины. Остается надеяться, что только на результате это не скажется. В свою очередь, другие футболисты имеют шанс «выстрелить», чтобы в дальнейшем увеличить конкуренцию в сборной.  

— Отсутствие Малиновского стоит особняком. Ваше мнение по этому поводу.
— В моем понимании — очень странно разбрасываться такими футболистами. Уверен, что Малиновский с радостью приехал бы в сборную. Да, я всегда говорил, что только тренер решает, кого приглашать в свою команду, но в нашем случае это ощутимая потеря. У Руслана очень много качеств, которые могли бы принести пользу команде.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.10.2021 14:03
    0
    опять на этом сайте комент т.н. специалиста.
    Уже писал, повторюсь:
    пшел нах.. в свои Нидерланды со своими советами.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.10.2021 13:40 (изменен)
    +4
    Малиновский, как и некоторые другие игроки сборной, возомнили, что они супер-пупер звезды, а Петраков для них это временное явление. Они же миллионеры, а тренер десятку хорошо если получает. И тренер должен делать как хотят Малиновский и другие выдающиеся звезды украинского футбола Может Малиновскому надо позвонить, извиниться и спокойно профессионально играть за сборную так, как считает главный тренер. Причем неважно кто главный тренер - надо играть так, как он хочет, выполнять персональную (тактическую) задачу на матч.
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    Bibenco
    Bibenco, 09.10.2021 13:39
    +3
    alefteev77, 09.10.2021 13:33
    Зачем эти новости в день матча с Финляндией?
    Кто-то сильно хочет создать нервозную обстановку внутри сборной Украины.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.10.2021 13:33
    +1
    Зачем эти новости в день матча с Финляндией?
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    Mykola_nik
    Mykola_nik, 09.10.2021 13:29
    -3
    Правильно сказав
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