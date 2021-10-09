Даяна Ястремская – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго круга украинка сразится против 21-й сеяной Паулы Бадосы из Испании (№27 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №6 после матча Контавейт - Тревизан. Ориентировочное время начала встречи – 00:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролин Гарсии из Франции (№59 WTA) или Кори Гауфф из США (№19 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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