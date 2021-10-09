Сергей КРИВЦОВ: «Что привезти из Финляндии? Водку!»

Футболист сборной Украины уже несколько раз играл против финнов

  • 09.10.2021 12:37
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Сергей КРИВЦОВ: «Что привезти из Финляндии? Водку!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов накануне матча отбора на ЧМ-2022 против Финляндии поделился мнением об этой стране.

«В Финляндии был два раза. Первый раз против финнов играл в Лахти в составе молодежной сборной в 2012 году. Это был отборочный матч Евро-2013, в котором мы выиграли 2:1. А во второй раз ездил в Финляндию с национальной сборной в 2017 году, когда в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в Тампере одержали победу 2:1.

Финляндия ассоциируется с хоккеем и белыми ночами. Оба раза, когда я приезжал в Финляндию, был июнь. Как раз в этот период были белые ночи, очень поздно темнело.

Когда бываем в разных странах, стараюсь покупать какую-то кулинарную продукцию. Например, разные масла — в частности, оливковое. А что привезти из Финляндии, даже не знаю. Водку «Finlandia», наверное (смеется)», — рассказал Кривцов.

Матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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