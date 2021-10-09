Когда играет Ястремская? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 9-е октября

В субботу на корты выйдут две украинки

  • 09.10.2021 12:33
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Когда играет Ястремская? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 9-е октября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Девятого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи с участием украинок.
 
В субботу на корты выйдут Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
 
Корт №6 (третий запуск, 00:00*)
Даяна Ястремская (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 21)
 
Корт №8 (третий запуск, 00:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Шелби Роджерс / Айла Томлянович (США / Австралия)
 
*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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