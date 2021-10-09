Фран СОЛЬ: «Переход в Динамо не позволил мне играть в Примере»

Форвард «Динамо» Фран Соль, который сейчас выступает на правах аренды за клуб Сегунды «Эйбар» рассказал о том, что помешало ему сейчас играть в Примере:

«Моя авантюрная и любопытная натура в свое время привела меня в команду «Виллем II», откуда я позже переехал в киевское «Динамо». Но там не все сложилось так, как мне хотелось бы… Это и не позволило мне играть в Примере.

Но именно поэтому я сейчас здесь, в «Эйбаре», - попытаюсь помочь им вернуться в высший дивизион и заслужить шанс сыграть там».