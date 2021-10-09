Фран СОЛЬ: «Переход в Динамо не позволил мне играть в Примере»

Форвард «Эйбара» - о своей карьере

  • 09.10.2021 12:38
  • 924 просмотра
  • 5 комментариев
Фран СОЛЬ: «Переход в Динамо не позволил мне играть в Примере»
© ФК Эйбар. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль, который сейчас выступает на правах аренды за клуб Сегунды «Эйбар» рассказал о том, что помешало ему сейчас играть в Примере:

«Моя авантюрная и любопытная натура в свое время привела меня в команду «Виллем II», откуда я позже переехал в киевское «Динамо». Но там не все сложилось так, как мне хотелось бы… Это и не позволило мне играть в Примере. 

Но именно поэтому я сейчас здесь, в «Эйбаре», - попытаюсь помочь им вернуться в высший дивизион и заслужить шанс сыграть там».

Источник — Marca

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 09.10.2021 13:31
    -1
    Makc-877Donbass, 09.10.2021 13:16
    Зря ты так о великом Шахтере
    А он в Шахтер переходил разве?)
    Ссылка
    Makc-877Donbass
    Makc-877Donbass, 09.10.2021 13:16
    +2
    Bulba_sumkin, 09.10.2021 12:52
    Переход в дыку был шагом назад в твоей карьере, как и в большинстве игроков которые вступили в эту мусорную яму)
    Зря ты так о великом Шахтере
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 09.10.2021 12:58
    +3
    Если футболист ДНо.. Какая примера может быть?...
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 09.10.2021 12:52
    -12
    Переход в дыку был шагом назад в твоей карьере, как и в большинстве игроков которые вступили в эту мусорную яму)
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 09.10.2021 12:44
    +6
    лінивий писака
    Ссылка
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