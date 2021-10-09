Хавбек сборной Франции заразился коронавирусом накануне финала Лиги наций

Французы не смогут рассчитывать на Адриена Рабьо

  • 09.10.2021 12:06
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Хавбек сборной Франции заразился коронавирусом накануне финала Лиги наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо заразился коронавирусом. Об этом сообщает французский журналист Лоик Танзи.

Это значит, что Рабьо точно пропустит финал Лиги наций против Испании. Поединок состоится в воскресенье, 10 октября в Милане.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего хавбека 1 ассист в 7 матчах за «Ювентус» во всех турнирах на клубном уровне.

Источник — Twitter

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