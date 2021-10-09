Серхи Роберто хочет продлить контракт с Барселоной

29-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхи Роберто надеется в ближайшем будущем продлить контракт с каталонским клубом.

Роберто — воспитанник «Барселоны». Всю свою карьеру он провел в составе «блаугранас». Он готов остаться в клубе, несмотря на его финансовые проблемы.

В текущем сезоне Серхи провел за «Барселону» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €18 миллионов.