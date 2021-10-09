ДЕ ДЗЕРБИ: «Бывает, задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать»

Итальянец Роберто Де Дзерби, который летом нынешнего года покинул «Сассуоло» и возглавил донецкий «Шахтер», рассказал о мотивах, побудивших его сделать такой шаг.

«Мне был нужен этот опыт. Мой цикл в «Сассуоло» закончился, я знал, что не могу дать команде большего. Я хотел попробовать себя на фоне новых реалий: многоязычной раздевалки, Лиги чемпионов, 8 матчей, к которым нужно подготовиться и которые нужно сыграть за 25 дней. У меня была потребность и желание столкнуться с серьезными трудностями. Было непросто покинуть «Сассуоло», людей, к которым я очень привязан. Я люблю людей больше, чем места. Сейчас я действительно сталкиваюсь с трудностями, бывают времена, когда я борюсь и задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать. Но когда я останавливаюсь и начинаю думать, то прихожу к выводу, что это было то, что я искал», - рассказал Де Дзерби.

Напомним, контракт Де Дзерби с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года.