ДЕ ДЗЕРБИ: «Бывает, задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать»

Итальянский специалист – о мотивах перехода на работу в «Шахтер»

  • 09.10.2021 10:05
  • 1802 просмотра
  • 10 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Бывает, задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Итальянец Роберто Де Дзерби, который летом нынешнего года покинул «Сассуоло» и возглавил донецкий «Шахтер», рассказал о мотивах, побудивших его сделать такой шаг.

«Мне был нужен этот опыт. Мой цикл в «Сассуоло» закончился, я знал, что не могу дать команде большего. Я хотел попробовать себя на фоне новых реалий: многоязычной раздевалки, Лиги чемпионов, 8 матчей, к которым нужно подготовиться и которые нужно сыграть за 25 дней. У меня была потребность и желание столкнуться с серьезными трудностями. Было непросто покинуть «Сассуоло», людей, к которым я очень привязан. Я люблю людей больше, чем места. Сейчас я действительно сталкиваюсь с трудностями, бывают времена, когда я борюсь и задаюсь вопросом, кто заставил меня это сделать. Но когда я останавливаюсь и начинаю думать, то прихожу к выводу, что это было то, что я искал», - рассказал Де Дзерби.

Напомним, контракт Де Дзерби с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года.

Источник — Goal.com

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 09.10.2021 10:51
    -2
    Чувак решил немного попрактиковаться, получить опыт ЛЧ. Видать готовится возглавить серьёзный клуб.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 10:43
    -2
    мужик сделал сам себе вызов, деньги естественно не на последнем месте, но и не думаю что на первом. для амбициозного тренера всегда в приоритете развитие, а деньги как следствие этого развития. тут подавляющие большинство боятся с комфортного местечка уйти, а ДД на это решился, за что уважение ему.
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 09.10.2021 10:37
    -1
    Люблю когда дыpявые факают тренеров Шахтера, как и когда-то Луческу) Эти идиоты уже не раз попадались на переобувании и лицемерии, и будет эпично если кто-то из последних тренеров Шахтера возглавит дыpку и они начнут им оды петь)) Не так ли?))
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    Makc-877Donbass
    Makc-877Donbass, 09.10.2021 10:32
    +2
    Я бы за такие деньги даже неграм отдался
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 10:32
    -6
    ALKOSruLKA, 09.10.2021 10:18
    Прямо... змусили...
    скорее неправильный перевод, или сама формулировка, не кто, а что заставило. нас всех что-то заставляет идти на работу, мало кого по собственному желанию.
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    Артемий Золотарь
    online
    Артемий Золотарь, 09.10.2021 10:30
    +5
    Ахметовские грязные бабки,которые не Апенинах не заработаешь!Вот и весь смысл итальянца.Он уже свой в кротовне.
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 09.10.2021 10:28
    -4
    Ахах) Новость про Шахтер, а два главных 3 копеечных бота уже ставку отбывают)) Комплексы, что с них взять))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 09.10.2021 10:18
    +3
    Прямо... змусили...
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 09.10.2021 10:15 (изменен)
    +4
    Ахаххахахааа в нем столько пафоса и трагедии с драмой, будто он минимум побил рекорд Зидана, во взятии Лиги Чемпионов, и даже не с шахтером, а с Мариуполем и теперь пишет мемуары
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    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 09.10.2021 10:08
    +4
    Ахметовское бабло
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