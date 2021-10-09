Финляндия – Украина. Favbet оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира

Будет ли первая победа

  • 09.10.2021 08:24
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Финляндия – Украина. Favbet оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Момент истины для сборной Украины! После 5 ничьих подряд в отборе на чемпионат мира она загнала себя в угол, и в матче с Финляндией Украине нужна только победа. Первое место в группе и прямая путевка на мундиаль уже практически  гарантированно достанется Франции. А вот на второе место и возможность побороться за выход на ЧМ через плей-офф претендуют Украина, Финляндия и Босния. Удастся ли нашей команде добыть такую долгожданную победу?

Коэффициенты Favbet: 3.45 – 3.25 – 2.3

(гиперссылка на матч)

Украина попадет в топ-2 в группе:

Да – 1.95

Нет – 1.8

В марте Украина еще при Андрее Шевченко была близка к победе в непростом матче против финнов, но грубая ошибка Виталия Миколенко на последней минуте матча привела к пенальти и итоговому счету 1:1. С этого матча и начались неудачи сборной Украины в 2021 году. Затем были еще две ничьи с Казахстаном, которые де-факто и лишили Украину шансов на победу в группе (а ведь если б наша команда обыграла Финляндию и Казахстан, то опережала бы Францию на 2 очка!). Сейчас Украина делит 2-е место с Финляндией, но у финнов матч в запасе с Казахстаном, так что потенциально они уже опережают Украину. И в субботу ничья Суоми вполне устроит

Несмотря на такую тяжелую ситуацию в группе, эксперты Favbet считают, что шансы Украины на выход из группы по-прежнему неплохие, примерно 50 на 50. Но не будем забывать, что занять второе место в группе – это лишь половина дела. Если это нам удастся, то в марте Украину будет ждать сложный плей-офф, где из 12 команд на ЧМ пройдут лишь три. А соперники могут попасться непростые – Швеция, Швейцария, Польша, Сербия и т.д. То есть команды как минимум того же уровня, что и Украина, а то и выше.

А потому не стоит удивляться, что Favbet оценивает шансы Украины с Александром Петраковым на выход на чемпионат мира не слишком высоко. В процентном соотношении это примерно 20%

Александр Петраков выведет Украину на чемпионат мира-2021

Да – 5

Нет – 1.2

Как бы то ни было, пока шансы остаются – надо бороться. И несмотря на кадровые потери (Зинченко, Миколенко, Буяльский) и сознательный игнор Петраковым Руслана Малиновского, Украина всё равно считается относительным фаворитом в матче с финнами.  Ожидаем тот же сценарий, что в первом матче в марте. Финляндия закроется и будет играть на ничью, а Украина пытаться взломать оборону. Если «желто-синим» удастся взломать оборону Суоми и забить первыми, то задача облегчится в разы. Но нельзя исключать и вариант, что финнам таки удастся засушить матч и добиться ничьи. Исходя из этого и рассмотрим два прогноза. Если болеете за Украину и уверены в ее силе, то можете ставить на победу. Но еще лучше смотрится ставка на то, что матч завершится вничью или Украина выиграет ровно в 1 гол. Максимально надежно. Впрочем, выбор, как обычно, за вами

Патриотический прогноз от Favbet: победа Украины – 2.3

Оптимальный прогноз от Favbet: победа Украины в 1 гол или ничья – 1.75

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 08:34
    -1
    поддержим сборную, залаживаем машины и ставим на Украину!
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