Вратарь сборной Финляндии: «0:0 с Украиной не будет катастрофой»

Основной голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины, который состоится сегодня, 9 октября:

«Это больше, чем важная победа для сборной Украины. Все в наших руках, 0:0 не будет катастрофическим результатом. Но понятно, что мы хотим победить. Надеюсь, мы быстро поведем в счете, тогда будет немного легче.

Мы смотрели последний матч Украины с Францией. Нам есть над чем поработать. Плотная игра в обороне была нашей сильной стороной. Как вратарь, надеюсь, мы продолжим так играть».