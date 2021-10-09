Взяли только два гейма. Ястремская проиграла в парном разряде Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла матч первого раунда в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга украинка в дуэте с американкой Амандой Анисимовой уступила тандему в составе Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элиза Мертенс (Бельгия), которые имеют второй номер посева.
Матч длился всего 50 минут и завершился в двух сетах – 1:6, 1:6.
WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)
Женщины. Парный разряд. Первый раунд (1/16 финала)
Аманда Анисимова (США) / Даяна Ястремская (Украина) [WC] – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элиза Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 1:6
Источник — Sport.ua
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