Взяли только два гейма. Ястремская проиграла в парном разряде Индиан-Уэллс

Украинка в дуэте с американкой Амандой Анисимовой уступила в первом раунде

  • 09.10.2021 05:12
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  • 1 комментарий
Взяли только два гейма. Ястремская проиграла в парном разряде Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла матч первого раунда в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого круга украинка в дуэте с американкой Амандой Анисимовой уступила тандему в составе Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элиза Мертенс (Бельгия), которые имеют второй номер посева.

Матч длился всего 50 минут и завершился в двух сетах – 1:6, 1:6.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. Парный разряд. Первый раунд (1/16 финала)

Аманда Анисимова (США) / Даяна Ястремская (Украина) [WC] – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элиза Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 1:6

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 09.10.2021 05:42
    0
    Вообще не было понятно, зачем Даяне нужно было играть пару с Амандой, она вообще не парница! А у Даяны хорошие перспективы в паре, только бы хорошую парницу найти(но и лучше спокойную!)
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