Взяли только два гейма. Ястремская проиграла в парном разряде Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла матч первого раунда в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого круга украинка в дуэте с американкой Амандой Анисимовой уступила тандему в составе Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элиза Мертенс (Бельгия), которые имеют второй номер посева.

Матч длился всего 50 минут и завершился в двух сетах – 1:6, 1:6.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. Парный разряд. Первый раунд (1/16 финала)

Аманда Анисимова (США) / Даяна Ястремская (Украина) [WC] – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элиза Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 1:6