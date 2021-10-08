Финляндия – Украина. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Хельсинки

  • 08.10.2021 21:13
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Финляндия – Украина. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022
© УАФ

В субботу, 9-го октября, национальная сборная Украины встретится с командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Хельсинки на Олимпийском стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины сыграла уже пять матчей в текущей квалификации и все игры завершила с ничейным результатом. Наша команда оказалась в очень непростой турнирной ситуации, но продолжает вести борьбу за путевку на чемпионат мира.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Хельсинки.

Комментатор матча Финляндия – Украина – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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      1. Крупная победа Финляндии
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