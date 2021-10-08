Ястремская/Анисимова – Се Шувэй/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга украинка в дуэте с американкой Амандой Анисимовой сразится против второго сеяного тандема Се Шувэй / Элиза Мертенс (Китайский Тайбэй / Бельгия).



Встреча состоится четвертым запуском на корте №8, время начала – не ранее 04:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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