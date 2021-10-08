Снигур не сумела выйти в полуфинал 25-тысячника ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) завершила выступление на 25-тысячнике ITF во Франции.
В матче 1/4 финала круга украинка, посеянная под четвертым номером, в напряженном трехсетовом поединке проиграла шестой сеяной Арианне Хартоно из Нидерландов (№243 WTA).
Шербур-ан-Котантен. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) – 6:3, 5:7, 6:7(3)
Следующим турниром украинки станет ITF W80 во французском Пуатье.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.