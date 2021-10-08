Снигур не сумела выйти в полуфинал 25-тысячника ITF во Франции

Украинка в напряженном матче проиграла сопернице из Нидерландов

  • 08.10.2021 19:20
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Снигур не сумела выйти в полуфинал 25-тысячника ITF во Франции
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) завершила выступление на 25-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче 1/4 финала круга украинка, посеянная под четвертым номером, в напряженном трехсетовом поединке проиграла шестой сеяной Арианне Хартоно из Нидерландов (№243 WTA).
 
Шербур-ан-Котантен. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) – 6:3, 5:7, 6:7(3)

Следующим турниром украинки станет ITF W80 во французском Пуатье.

Источник — Sport.ua

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