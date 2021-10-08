Президент Барселоны: «Хорошо, что нам не удалось подписать Неймара»

У клуба и без того много финансовых проблем

  • 08.10.2021 17:53
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Президент Барселоны: «Хорошо, что нам не удалось подписать Неймара»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что летом клуб хотел подписать форварда ПСЖ Неймара, однако договориться о трансфере не удалось.

Учитывая финансовые проблемы, которые появились позже, в клубе довольны тем, что Неймар остался в Париже.

«Мы считали, что у нас есть возможность подписать Неймара. Тогда мы еще не знали всю финансовую ситуацию. Нам сказали, что Неймар хочет вернуться в Барселону».

«Мы хотели его подписать, но хорошо, что не сделали это. Это сейчас точно бы не помогло. Не подписать Неймара - правильное решение», - сказал Лапорта.

Из-за финансовых ограничений клуб потерял Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

Источник — Marca

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