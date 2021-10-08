Николай МАТВИЕНКО: «В группе ЛЧ у Шахтера еще все впереди. Покажем себя»

Защитник доволен текущим сезоном

  • 08.10.2021 16:30
  • 412 просмотров
  • 9 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «В группе ЛЧ у Шахтера еще все впереди. Покажем себя»
© shakhtar.com

Защитник Николай Матвиенко доволен работой с наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби, а также уверен, что в группе Лиги чемпионов у команды еще все впереди.

— Как тебе методы работы итальянского специалиста, который относительно недавно возглавил Шахтер?

— Очень нравятся. Когда мы после чемпионата Европы приехали в расположение клуба, Мистер со мной поговорил, рассказал о своем видении футбола, как он видит игру и подчеркнул, что на меня рассчитывает. Мне нравится его тренировочный процесс и то, как он доносит до футболистов свои требования.

— Поражение в Лиге чемпионов от Шерифа стало для всех шоком. Как вы перенесли это фиаско?

— Конечно, в первые дни после этой неудачи психологически было очень сложно. Мы сыграли немного не так, как хотели. Думаю, в какой-то мере Шахтеру удалось реабилитироваться в матче с Интером, показав хорошую игру. Считаю, что в группе Лиги чемпионов у нас еще все впереди, и мы сможем показать все свои лучшие качества.

— Приятный для Шахтера был матч и за Суперкубок, но не совсем веселый для тебя. Последствия травмы головы уже в прошлом?

— Да. Уже даже волосы выросли на том месте (улыбается). Швы сняли, так что можно об этом забыть.

— Видно, что Де Дзерби тебе доверяет. Это добавляет энтузиазма?

— Естественно, что, когда тренер доверяет, то появляется дополнительная уверенность. Хотя у Мистера такие методы работы, что он верит в каждого футболиста, который находится в команде.

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 17:21
    0
    New Zealander, 08.10.2021 16:36
    Эсли бы Траоре не травмировался, то могли бы и победить от Интера и делили бы сейчас первое место с Шерифом, а так теперь делим последнее место с Интером. Хорошо то, что отставание от второго места (Реала) только 2 очка и за 4 матча вполне возможно это отставание наверстать. Но надо хорошо сыграть прежде всего с Реалом. Держим кулачки за вас чтобы вы повторили прошлогодние подвиги в матчах с мадридцами
    типа если бы бабушке то, что есть у дедушки, то нафик тогда дедушка
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 17:18
    0
    Funny____Cat, 08.10.2021 16:35
    Да нет шансов у ржавых ,у Динамо и то больше
    у одних шансы мизерные, у других и не было.
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    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 16:44
    +2
    New Zealander, 08.10.2021 16:36
    Эсли бы Траоре не травмировался, то могли бы и победить от Интера и делили бы сейчас первое место с Шерифом, а так теперь делим последнее место с Интером. Хорошо то, что отставание от второго места (Реала) только 2 очка и за 4 матча вполне возможно это отставание наверстать. Но надо хорошо сыграть прежде всего с Реалом. Держим кулачки за вас чтобы вы повторили прошлогодние подвиги в матчах с мадридцами
    Беседин у нас тоже травмирован,а так бы мы и Баварию и Бенфику могли обыграть .
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    Funny____Cat
    Funny____Cat, 08.10.2021 16:40 (изменен)
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    New Zealander, 08.10.2021 16:37
    А нет, пардон, первое место с Шерифом не делили бы так как у них уже 6 очков. Но нам первого и не надо. Второе место устроет
    Та дали бы, шахтер же настолько крут что ему за победу сразу 6 очков дают
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 08.10.2021 16:37
    -1
    New Zealander, 08.10.2021 16:36
    Эсли бы Траоре не травмировался, то могли бы и победить от Интера и делили бы сейчас первое место с Шерифом, а так теперь делим последнее место с Интером. Хорошо то, что отставание от второго места (Реала) только 2 очка и за 4 матча вполне возможно это отставание наверстать. Но надо хорошо сыграть прежде всего с Реалом. Держим кулачки за вас чтобы вы повторили прошлогодние подвиги в матчах с мадридцами
    А нет, пардон, первое место с Шерифом не делили бы так как у них уже 6 очков. Но нам первого и не надо. Второе место устроет
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 08.10.2021 16:36
    +1
    Эсли бы Траоре не травмировался, то могли бы и победить от Интера и делили бы сейчас первое место с Шерифом, а так теперь делим последнее место с Интером. Хорошо то, что отставание от второго места (Реала) только 2 очка и за 4 матча вполне возможно это отставание наверстать. Но надо хорошо сыграть прежде всего с Реалом. Держим кулачки за вас чтобы вы повторили прошлогодние подвиги в матчах с мадридцами
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 16:35
    -4
    Да нет шансов у ржавых ,у Динамо и то больше
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    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 16:32
    +1
    боец!
    Ссылка
    1927FCDK1927
    online
    1927FCDK1927, 08.10.2021 16:31
    +1
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