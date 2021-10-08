Николай МАТВИЕНКО: «В группе ЛЧ у Шахтера еще все впереди. Покажем себя»

Защитник Николай Матвиенко доволен работой с наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби, а также уверен, что в группе Лиги чемпионов у команды еще все впереди.

— Как тебе методы работы итальянского специалиста, который относительно недавно возглавил Шахтер?

— Очень нравятся. Когда мы после чемпионата Европы приехали в расположение клуба, Мистер со мной поговорил, рассказал о своем видении футбола, как он видит игру и подчеркнул, что на меня рассчитывает. Мне нравится его тренировочный процесс и то, как он доносит до футболистов свои требования.

— Поражение в Лиге чемпионов от Шерифа стало для всех шоком. Как вы перенесли это фиаско?

— Конечно, в первые дни после этой неудачи психологически было очень сложно. Мы сыграли немного не так, как хотели. Думаю, в какой-то мере Шахтеру удалось реабилитироваться в матче с Интером, показав хорошую игру. Считаю, что в группе Лиги чемпионов у нас еще все впереди, и мы сможем показать все свои лучшие качества.

— Приятный для Шахтера был матч и за Суперкубок, но не совсем веселый для тебя. Последствия травмы головы уже в прошлом?

— Да. Уже даже волосы выросли на том месте (улыбается). Швы сняли, так что можно об этом забыть.

— Видно, что Де Дзерби тебе доверяет. Это добавляет энтузиазма?

— Естественно, что, когда тренер доверяет, то появляется дополнительная уверенность. Хотя у Мистера такие методы работы, что он верит в каждого футболиста, который находится в команде.