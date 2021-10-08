Закончить основные работы до зимы. Верес завершает реконструкцию стадиона

Президент клуба УПЛ «Верес» Иван Надеин рассказал о том, что реконструкция стадиона Авангард в Ровно проходит хорошими темпами.

Вероятно, с весенней части сезона команда вернется играть в свой город.

«Последний раз был на стадионе в прошлую среду, а за прошедшую неделю уже есть заметные изменения. Полностью завершен процесс укладки геотекстиля. Активно продолжается строительство центральной части западной трибуны, продолжаются отделочные работы на восточной трибуне. Радует количество людей, работающих на строительной площадке».

«Поэтому, действительно, есть надежда завершить основной объем работ к зиме. Затем сразу начнем работу над введением арены в эксплуатацию и сертификацию стадиона для проведения матчей УПЛ уже следующей весной», - сказал Надеин.