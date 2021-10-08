Закончить основные работы до зимы. Верес завершает реконструкцию стадиона

Иван Надеин рассказал о том, как идут работы

  • 08.10.2021 15:28
  • 1308 просмотров
  • 1 комментарий
Закончить основные работы до зимы. Верес завершает реконструкцию стадиона
© veres.rv.ua

Президент клуба УПЛ «Верес» Иван Надеин рассказал о том, что реконструкция стадиона Авангард в Ровно проходит хорошими темпами.

Вероятно, с весенней части сезона команда вернется играть в свой город.

«Последний раз был на стадионе в прошлую среду, а за прошедшую неделю уже есть заметные изменения. Полностью завершен процесс укладки геотекстиля. Активно продолжается строительство центральной части западной трибуны, продолжаются отделочные работы на восточной трибуне. Радует количество людей, работающих на строительной площадке».

«Поэтому, действительно, есть надежда завершить основной объем работ к зиме. Затем сразу начнем работу над введением арены в эксплуатацию и сертификацию стадиона для проведения матчей УПЛ уже следующей весной», - сказал Надеин.

Источник — ФК Верес

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vit18
    online
    Vit18, 08.10.2021 16:28
    0
    Чудово! Нарешті можна буде провести якісь змагання з легкої атлетики.
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