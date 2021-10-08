Вячеслав ШЕВЧУК: «Ротань может стать главным тренером сборной Украины»

Экс-тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук поделился мнением по поводу нынешнего наставника молодежной сборной Украины Руслана Ротаня:

«Я работал с Ротанем в «Олимпике». Он был квалифицированным игроком, а теперь – тренер с хорошими идеями. Уверен, что у него будет хорошее будущее. Если он будет хорошо развиваться, то в будущем может стать и главным тренером национальной сборной Украины.

На этом уровне не так важен результат, как качество игры. А в национальной команде мы уже будем держаться за результат. Ребята должны показывать качество игры, а результат уйдет на второй план».