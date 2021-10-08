Вячеслав ШЕВЧУК: «Ротань может стать главным тренером сборной Украины»

Известный тренер – о наставнике украинской молодежки

  • 08.10.2021 14:44
  • 296 просмотров
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Ротань может стать главным тренером сборной Украины»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Экс-тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук поделился мнением по поводу нынешнего наставника молодежной сборной Украины Руслана Ротаня:

«Я работал с Ротанем в «Олимпике». Он был квалифицированным игроком, а теперь – тренер с хорошими идеями. Уверен, что у него будет хорошее будущее. Если он будет хорошо развиваться, то в будущем может стать и главным тренером национальной сборной Украины.

На этом уровне не так важен результат, как качество игры. А в национальной команде мы уже будем держаться за результат. Ребята должны показывать качество игры, а результат уйдет на второй план».

Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Купцов
    online
    Александр Купцов, 08.10.2021 15:02
    0
    Не дай Боже ..😂
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 08.10.2021 14:52
    +1
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    coba777
    online
    coba777, 08.10.2021 14:48
    +3
    Хіба з водного полу)))))
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