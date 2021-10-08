Элина Свитолина – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче второго круга украинка сразится против Терезы Мартинцовой из Чехии (№52 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №4. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.



Это будет первая встреча теннисисток.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№40 WTA) или Мисаки Дои из Японии (№109 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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