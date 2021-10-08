Ожидается аншлаг. На матч Шахтер – Реал уже продано более 15 тысяч билетов

На матч «Шахтер» – «Реал» уже продано более 15 тысяч билетов, сообщает пресс-служба «горняков».
Всего в продаже 34 тысячи тикетов. Таким образом болельщики уже раскупили почти 45 процентов билетов.
Фанатам рекомендуют поспешить с покупкой тикетов, поскольку действует динамическое ценообразование.
Поединок «Шахтер» – «Реал» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 19 октября.
Источник — Sport.ua
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