Ожидается аншлаг. На матч Шахтер – Реал уже продано более 15 тысяч билетов

Болельщики уже раскупили почти 45 процентов тикетов

  • 08.10.2021 14:18
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Ожидается аншлаг. На матч Шахтер – Реал уже продано более 15 тысяч билетов
© ФК Шахтер Донецк

На матч «Шахтер» – «Реал» уже продано более 15 тысяч билетов, сообщает пресс-служба «горняков».

Всего в продаже 34 тысячи тикетов. Таким образом болельщики уже раскупили почти 45 процентов билетов.

Фанатам рекомендуют поспешить с покупкой тикетов, поскольку действует динамическое ценообразование.

Поединок «Шахтер» – «Реал» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 19 октября.

Источник — Sport.ua

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