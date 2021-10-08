Виноват коронавирус. Сборная Украины U-18 не сыграет со Словакией

Перед учебно-тренировочными сборами сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, несколько игроков сдали положительные тесты на Covid-19.
Принято решение отменить учебно-тренировочный сбор команды. Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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