Реалу нужен защитник Манчестер Сити

27-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт продолжает оставаться одной из главных трансферных целей мадридского «Реала».

«Сливочные» хотят усилить линию обороны и видят в игроке хорошего кандидата для этой цели.

Ляпорт защищает цвета «Манчестер Сити» с января 2018 года после перехода из «Атлетика» за €65 миллионов. В текущем сезоне Эмерик провел за «МанСити» 6 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Ляпорта с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €45 миллионов.

В активе Эмерика 11 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.