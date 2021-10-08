Реалу нужен защитник Манчестер Сити

Эмерик Ляпорт может продолжить карьеру в мадридском клубе

  • 08.10.2021 13:15
  • 802 просмотра
  • 0 комментариев
Реалу нужен защитник Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт продолжает оставаться одной из главных трансферных целей мадридского «Реала».

«Сливочные» хотят усилить линию обороны и видят в игроке хорошего кандидата для этой цели.

Ляпорт защищает цвета «Манчестер Сити» с января 2018 года после перехода из «Атлетика» за €65 миллионов. В текущем сезоне Эмерик провел за «МанСити» 6 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Ляпорта с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €45 миллионов.

В активе Эмерика 11 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.

Источник — Calciomercato

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности