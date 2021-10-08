Черноморец проведет спарринг с дублем

18 октября одесситы в 11 туре чемпионата УПЛ будут принимать «Верес». Подготовку к этому матчу подопечные Юрия Мороза начали 6 октября.

В тренировочном лагере южан отсутствуют Георгий Цитаишвили, вызванный в сборную Грузии, Валерий Дубко, Николай Михайленко, Максим Брагару, Богдан Билошевский, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины, и травмированные Евгений Мартыненко, Андрей Штогрин и Ярослав Надольский.

По имеющейся информации, 10 октября основной состав проведет спарринг со своим «дублем».

Напомним, что «Черноморец» занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 6 очков.