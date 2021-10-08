Ереми ПИНО: «Луис Энрике помогает и внушает уверенность»

18-летний полузащитник «Вильярреала» и сборной Испании Ереми Пино поделился мнением о главном тренере испанской национальной команды Луисе Энрике в преддверии финала Лиги наций с Францией.

«Мистер» дал нам все инструменты для победы над Италией, так что после перерыва мы просто продолжили играть по той же стратегии, что обеспечила нам счет 2:0. Он веселый, помогает и внушает уверенность. Не так хорошо знал его до этой недели, но должен поблагодарить за уверенность, что он в меня вселил.

У любого молодого игрока свой характер. Этому нас учили в футбольной академии. У кого-то он ярко заметен, кто-то скромен, но всем нам в команде предельно ясно, что от нас требуется, и все мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе», — считает Пино.

Матч Испания — Франция состоится в воскресенье, 11 октября, в 21:45 по киевскому времени.