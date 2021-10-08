Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 8-е октября

Восьмого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи с участием украинок.



В пятницу на корты выйдут Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Последняя сыграет в парном разряде.



Корт №4 (первый запуск, 21:00)

Элина Свитолина (Украина, 4) – Тереза Мартинцова (Чехия)



Корт №2 (второй запуск, 22:30*)

Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния, 11)



Корт №8 (четвертый запуск, 04:00*)

Даяна Ястремская / Аманда Анисимова (Украина / США) – Се Шувэй / Элиза Мертенс (Китайский Тайбэй / Бельгия, 2)

*ориентировочное время

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