Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 8-е октября

В пятницу на корты выйдут три украинки

  • 08.10.2021 12:36
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Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 8-е октября
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Восьмого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи с участием украинок.
 
В пятницу на корты выйдут Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Последняя сыграет в парном разряде.
 
Корт №4 (первый запуск, 21:00)
Элина Свитолина (Украина, 4) – Тереза Мартинцова (Чехия)
 
Корт №2 (второй запуск, 22:30*)
Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния, 11)
 
Корт №8 (четвертый запуск, 04:00*)
Даяна Ястремская / Аманда Анисимова (Украина / США) – Се Шувэй / Элиза Мертенс (Китайский Тайбэй / Бельгия, 2)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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