Тарас КАБАНОВ: Петраков рискует, разбрасываясь игроками уровня Малиновского

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился мнением о решении и.о. главного тренера «сине-желтых» Александра Петракова не вызвать на октябрьские матчи 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Это, как говорят, внутрикомандная кухня. Если конфликт между Петраковым и Малиновским был, то мы не знаем о его причинах. Хотя я придерживаюсь мнения, что Малиновский при любом варианте должен быть в сборной. Это игрок топ-уровня, каких в нашей команде можно пересчитать по пальцам одной руки. Петраков сильно рискует, разбрасываясь футболистами такого уровня. Но, повторяю, это моя точка зрения», — отметил Кабанов.

В рамках отбора на ЧМ-2022 9 октября Украина на выезде сыграет с Финляндией, 12 октября примет Боснию и Герцеговину.