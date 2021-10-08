Тарас КАБАНОВ: Петраков рискует, разбрасываясь игроками уровня Малиновского

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился мнением о решении и.о. главного тренера «сине-желтых» Александра Петракова не вызвать на октябрьские матчи 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
«Это, как говорят, внутрикомандная кухня. Если конфликт между Петраковым и Малиновским был, то мы не знаем о его причинах. Хотя я придерживаюсь мнения, что Малиновский при любом варианте должен быть в сборной. Это игрок топ-уровня, каких в нашей команде можно пересчитать по пальцам одной руки. Петраков сильно рискует, разбрасываясь футболистами такого уровня. Но, повторяю, это моя точка зрения», — отметил Кабанов.
В рамках отбора на ЧМ-2022 9 октября Украина на выезде сыграет с Финляндией, 12 октября примет Боснию и Герцеговину.
Источник — zbirna.com
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В современный футбол не играют 11-13 игроками, как это было при Шеве. Ярмола не заменимый, Зина не заменимый. Малина обиделся что его заменять стали. Думай прежде чем что-то писать.Я категорически не согласен, что у нас в Александрии, Десне, Ворскле, Заре нет равных игроков основы тому же Зине или Ярмолы. Про другие позиции вообще молчу.
В современный футбол не играют 11-13 игроками, как это было при Шеве. Ярмола не заменимый, Зина не заменимый. Малина обиделся что его заменять стали. Думай прежде чем что-то писать.Я категорически не согласен, что у нас в Александрии, Десне, Ворскле, Заре нет равных игроков основы тому же Зине или Ярмолы. Про другие позиции вообще молчу.
В современный футбол не играют 11-13 игроками, как это было при Шеве. Ярмола не заменимый, Зина не заменимый. Малина обиделся что его заменять стали. Думай прежде чем что-то писать.Я категорически не согласен, что у нас в Александрии, Десне, Ворскле, Заре нет равных игроков основы тому же Зине или Ярмолы. Про другие позиции вообще молчу.
У меня бы и Ярмоленко вместе с Зинченко в стартовом составе не играли. Они баночники в своих командах. Надо ставить других, смотреть, пробовать. Тех., кто конкурирует за свое место в клубах и имеет постоянную практику!
Все правильно Петраков делает, ему виднее. Никаких авторитетов, не хочешь играть - не играй. Места в составе нужно заслужить. Гарантировать его никто не будет. А то звезд нахватались, а в своих клубах они сосунки. Выходят под замены или сидят как зрители.
У меня бы и Ярмоленко вместе с Зинченко в стартовом составе не играли. Они баночники в своих командах. Надо ставить других, смотреть, пробовать. Тех., кто конкурирует за свое место в клубах и имеет постоянную практику!
Все правильно Петраков делает, ему виднее. Никаких авторитетов, не хочешь играть - не играй. Места в составе нужно заслужить. Гарантировать его никто не будет. А то звезд нахватались, а в своих клубах они сосунки. Выходят под замены или сидят как зрители.
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