Тарас КАБАНОВ: Петраков рискует, разбрасываясь игроками уровня Малиновского

Руслан должен вызываться в сборную Украины при любом раскладе, уверен специалист

  • 08.10.2021 11:57
  • 976 просмотров
  • 8 комментариев
Тарас КАБАНОВ: Петраков рискует, разбрасываясь игроками уровня Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился мнением о решении и.о. главного тренера «сине-желтых» Александра Петракова не вызвать на октябрьские матчи 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Это, как говорят, внутрикомандная кухня. Если конфликт между Петраковым и Малиновским был, то мы не знаем о его причинах. Хотя я придерживаюсь мнения, что Малиновский при любом варианте должен быть в сборной. Это игрок топ-уровня, каких в нашей команде можно пересчитать по пальцам одной руки. Петраков сильно рискует, разбрасываясь футболистами такого уровня. Но, повторяю, это моя точка зрения», — отметил Кабанов.

В рамках отбора на ЧМ-2022 9 октября Украина на выезде сыграет с Финляндией, 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GELO88
    online
    GELO88, 08.10.2021 13:21
    +1
    по 2, 3 хороших игрока есть в каждой команде, таланты надо открывать а бездар так впихнут
    Ссылка
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 08.10.2021 13:18 (изменен)
    -1
    ZnatokFootbola, 08.10.2021 13:07
    Ты в своем уме? Ты посмотри какую ротацию состава применяет Де Дзерби, а потом уже вякай.
    В современный футбол не играют 11-13 игроками, как это было при Шеве. Ярмола не заменимый, Зина не заменимый. Малина обиделся что его заменять стали. Думай прежде чем что-то писать.Я категорически не согласен, что у нас в Александрии, Десне, Ворскле, Заре нет равных игроков основы тому же Зине или Ярмолы. Про другие позиции вообще молчу.
    Есть "основа" в футболе. Те самые 11-14 игроков... Посмотри как играет Моес, Гвардиола, Гасперини. У них основа есть с 11-15 игроков и ротация. А не 25 игроков основа. А ты мне за Де дзерби, которому лимит еще всю тему ломает.
    Ссылка
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 08.10.2021 13:14 (изменен)
    -1
    ZnatokFootbola, 08.10.2021 13:07
    Ты в своем уме? Ты посмотри какую ротацию состава применяет Де Дзерби, а потом уже вякай.
    В современный футбол не играют 11-13 игроками, как это было при Шеве. Ярмола не заменимый, Зина не заменимый. Малина обиделся что его заменять стали. Думай прежде чем что-то писать.Я категорически не согласен, что у нас в Александрии, Десне, Ворскле, Заре нет равных игроков основы тому же Зине или Ярмолы. Про другие позиции вообще молчу.
    Игроки Зари и Ворсклы показали свой "высокий" уровень в матчах Лиги Европы и Лиги Конференций. Про другие клубы я вообще молчу.
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    GELO88
    online
    GELO88, 08.10.2021 13:13
    +1
    Кабанов просто такой же обиженый, как его подзащитные. Игрок сборной на пол часа в тов матче с Африкой и потом тоже к звездам ушел...
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    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 08.10.2021 13:07
    +1
    oilhunt12, 08.10.2021 13:01
    Ты матч с Чехами смотрел? Как играли другие , резервисты? Так что это ты иди нах... У нас некому играть , кроме в т.ч. и Малиновского.
    Ты в своем уме? Ты посмотри какую ротацию состава применяет Де Дзерби, а потом уже вякай.
    В современный футбол не играют 11-13 игроками, как это было при Шеве. Ярмола не заменимый, Зина не заменимый. Малина обиделся что его заменять стали. Думай прежде чем что-то писать.Я категорически не согласен, что у нас в Александрии, Десне, Ворскле, Заре нет равных игроков основы тому же Зине или Ярмолы. Про другие позиции вообще молчу.
    Ссылка
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 08.10.2021 13:01 (изменен)
    -4
    ZnatokFootbola, 08.10.2021 12:44
    Кабанов иди нах...
    У меня бы и Ярмоленко вместе с Зинченко в стартовом составе не играли. Они баночники в своих командах. Надо ставить других, смотреть, пробовать. Тех., кто конкурирует за свое место в клубах и имеет постоянную практику!
    Все правильно Петраков делает, ему виднее. Никаких авторитетов, не хочешь играть - не играй. Места в составе нужно заслужить. Гарантировать его никто не будет. А то звезд нахватались, а в своих клубах они сосунки. Выходят под замены или сидят как зрители.
    Ты матч с Чехами смотрел? Как играли другие , резервисты? Так что это ты иди нах... У нас некому играть , кроме в т.ч. и Малиновского.
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 08.10.2021 12:49
    +4
    Кабанов. Забери лучше Малиновского и Зинченко к себе трубы чистить, может пользы будет больше. Спец нашолся советы давать.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 08.10.2021 12:44
    +1
    Кабанов иди нах...
    У меня бы и Ярмоленко вместе с Зинченко в стартовом составе не играли. Они баночники в своих командах. Надо ставить других, смотреть, пробовать. Тех., кто конкурирует за свое место в клубах и имеет постоянную практику!
    Все правильно Петраков делает, ему виднее. Никаких авторитетов, не хочешь играть - не играй. Места в составе нужно заслужить. Гарантировать его никто не будет. А то звезд нахватались, а в своих клубах они сосунки. Выходят под замены или сидят как зрители.
    Ссылка
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