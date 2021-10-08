В Украину прибудет шпион из Болгарии. Следить будет за Зарей

Иностранный наблюдатель ожидается на поединке луганчан против «Шахтера»

  • 08.10.2021 11:00
  • 861 просмотр
  • 6 комментариев
В Украину прибудет шпион из Болгарии. Следить будет за Зарей
© ФК Заря

Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов планирует досконально изучить ближайшего соперника своей команды по групповой стадии Лиги конференций – луганскую «Зарю».

Для этого болгары направят в Украину шпиона, задачей которого будет оценить качество футбола «Зари» в ближайшем матче УПЛ против «Шахтера», который состоится 15 октября. Его роль будет выполнять аналитик софийского клуба Христиан Христов.

Отметим, что матч ЦСКА – «Заря» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги конференций запланирован к проведению в Софии на 21 октября.

Источник — Topsport.bg

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 08.10.2021 11:50
    0
    rosti79, 08.10.2021 11:28
    да что там смотреть заря просрет полибобому болгарам 0:5
    Точняк! Могли б і бабло зекономити, і час свій.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 08.10.2021 11:33
    0
    rosti79, 08.10.2021 11:28
    да что там смотреть заря просрет полибобому болгарам 0:5
    состав Зари на четыре млн долларов дороже состава болгарского клуба, но почему-то в победу команды Скрипника верится с трудом.
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 08.10.2021 11:28
    0
    да что там смотреть заря просрет полибобому болгарам 0:5
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 08.10.2021 11:25 (изменен)
    0
    Болгария не далеко, можно и приехать, а вообще то это будет неудачная поездка, потому что за победу над Шахтёром Заря получит в 8 раз больше, чем над ЦСКА, поэтому шпион может не волноваться все силы пойдут на зарабатывание реального бабла, ЦСКА сольют опять, у Скрипника маладая каманда, им надо опыта набираться
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 11:21
    +2
    надо нейтрализовать - ресторан, ночной клуб, девочки...
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 08.10.2021 11:07
    +1
    интересный подход к изучению соперника на таком невысоком уровне противостояния как Лига Конференций.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности