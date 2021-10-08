В Украину прибудет шпион из Болгарии. Следить будет за Зарей

Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов планирует досконально изучить ближайшего соперника своей команды по групповой стадии Лиги конференций – луганскую «Зарю».
Для этого болгары направят в Украину шпиона, задачей которого будет оценить качество футбола «Зари» в ближайшем матче УПЛ против «Шахтера», который состоится 15 октября. Его роль будет выполнять аналитик софийского клуба Христиан Христов.
Отметим, что матч ЦСКА – «Заря» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги конференций запланирован к проведению в Софии на 21 октября.
Источник — Topsport.bg
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