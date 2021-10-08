В Украину прибудет шпион из Болгарии. Следить будет за Зарей

Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов планирует досконально изучить ближайшего соперника своей команды по групповой стадии Лиги конференций – луганскую «Зарю».

Для этого болгары направят в Украину шпиона, задачей которого будет оценить качество футбола «Зари» в ближайшем матче УПЛ против «Шахтера», который состоится 15 октября. Его роль будет выполнять аналитик софийского клуба Христиан Христов.

Отметим, что матч ЦСКА – «Заря» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги конференций запланирован к проведению в Софии на 21 октября.