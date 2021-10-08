Барселона продлит контракт с испанским вундеркиндом

«Блаугранас» в ближайшее время подпишут новое соглашение с Гави

  • 08.10.2021 10:54
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Барселона продлит контракт с испанским вундеркиндом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» в ближайшее время продлит контракт с 17-летним испанским атакующим полузащитником Гави.

Переговоры о новом соглашении продвигаются быстро, Гави счастлив остаться в «Барселоне». Текущее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года. Каталонский клуб намерен продлить его еще на несколько лет.

В текущем сезоне Гави провел за «блаугранас» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

В активе футболиста один матч за национальную сборную Испании.

Источник — Mundo Deportivo

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