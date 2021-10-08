Барселона продлит контракт с испанским вундеркиндом

Каталонская «Барселона» в ближайшее время продлит контракт с 17-летним испанским атакующим полузащитником Гави.
Переговоры о новом соглашении продвигаются быстро, Гави счастлив остаться в «Барселоне». Текущее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года. Каталонский клуб намерен продлить его еще на несколько лет.
В текущем сезоне Гави провел за «блаугранас» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
В активе футболиста один матч за национальную сборную Испании.
Источник — Mundo Deportivo
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