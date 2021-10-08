ФОТО. Известный украинский комментатор поймал гигантского карпа

Виктор Вацко похвастался очередным уловом

  • 08.10.2021 10:02
  • 1762 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Известный украинский комментатор поймал гигантского карпа
© Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский футбольный комментатор Виктор Вацко, одним из любимых хобби которого является рыбалка, похвастался своим осенним уловом.

«Закрытие сезона 2021. Всего три выезда за год — это мало. Но все были интересные, небанальные, результативные и в хорошей компании», — прокомментировал Вацко свое фото с гигантским карпом.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
    turist86, 08.10.2021 10:24
    0
    така "важлива" новина, аж жирним виділена
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