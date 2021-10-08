ФОТО. Известный украинский комментатор поймал гигантского карпа

Известный украинский футбольный комментатор Виктор Вацко, одним из любимых хобби которого является рыбалка, похвастался своим осенним уловом.
«Закрытие сезона 2021. Всего три выезда за год — это мало. Но все были интересные, небанальные, результативные и в хорошей компании», — прокомментировал Вацко свое фото с гигантским карпом.
Источник — Instagram
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